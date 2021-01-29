В храме на Сухаревской в Москве объяснили внезапную причину закрытия

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В Москве участники несогласованной акции, убегая от сотрудников полиции, зашли на территорию храма Живоначальной Троицы. Убегающие люди решили спрятаться в церкви, однако охранник поспешил закрыть ворота.

Как сообщается, теперь никто не может ни войти внутрь, ни выйти на улицу. В конечном итоге выяснилось, что сегодня в храме проводится отпевание.

У нас сейчас идёт отпевание, поэтому закрыли всё. Наша работница умерла, — отметили в церкви, передаёт «Подъём».

Как писал NEWS.ru, в Москве полицейские задержали 34-летнего мужчину, который 28 января опубликовал в социальной сети два видеообращения с призывом выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.