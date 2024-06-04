В храме Христа Спасителя в Москве идет церемония прощания с Чилингаровым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве 4 июня идет церемония прощания с депутатом Госдумы, профессором Артуром Чилингаровым. Президент России Владимир Путин, бывший армянский лидер Серж Саргсян и председатель Госдумы Вячеслав Володин передали венки, чтобы почтить память Чилингарова.

Мы с ним [были] знакомы с 1990-х годов. Он очень мудрый, грамотный, знающий свое дело человек. Он на самом деле стоял в истории нашего государства, освоения Арктики, — сказал председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Траурная церемония похорон ожидается в 12:00 мск. Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

1 июня стало известно, что в возрасте 84 лет скончался советский и российский полярник, исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог и парламентарий Артур Чилингаров. Он известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициями и достижениям. Как указано в его официальной биографии, первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес существенный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.