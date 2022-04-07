В храме Христа Спасителя началось отпевание Жириновского

Гроб с телом лидера ЛДПР Владимира Жириновского перед отпеванием в храме Христа Спасителя

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В храме Христа Спасителя началось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля. Его проводит лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передаёт РИА Новости.

Прощание с Жириновским будет проходить в Колонном зале Дома Союзов с 11 до 13 часов 8 апреля. После этого политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Жириновский скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР. Он отметил, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства обязательно посетит церемонию прощания с Жириновским.

В ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского. Партия также намерена открыть там свой музей.