В Хакасии завели дело на главреда интернет-издания за фейк о ВС России

Главк СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении главного редактора одного из местных интернет-изданий по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет допрошен, сообщается на сайте ведомства.

Согласно материалам дела, в начале апреля мужчина разместил на сайте своего издания, а также в администрируемых им соцсетях и мессенджере статью о сотрудниках Росгвардии в спецоперации на Украине. В публикации содержалась недостоверная информация о количестве погибших, раненых и пропавших без вести росгвардейцев, о плохом уровне их материального обеспечения, а также ненадлежащем исполнении своих обязанностей руководством регионального управления Росгвардии в феврале 2022 года.

Следователи провели обыск у подозреваемого. В настоящее время допрашиваются свидетели по делу и проводятся иные действия по сбору и закреплению доказательств.

Ранее сообщалось, что фигурантом уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ стал депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко. Суд избрал ему меру пресечения сроком на 1 месяц и 28 дней в виде запрета использовать любые средства связи и выходить в интернет без письменного разрешения следователя. Кроме того, депутата обязали в этот период не покидать своего жилища с 22:00 до 06:00 часов.