Чиновники Хабаровского края решили утилизировать портрет Медведева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герань, диффенбахия, аспарагус, азалия и олеандр могут навредить домашнему животному или даже привести к его смерти, пишет infox.ru. Отмечается, что питомцы не понимают, что эти растения ядовитые.

Герань часто встречается на подоконниках в российских квартирах. Этот цветок, особенно с красными цветами, опасен для кошек и собак. Животное может отравиться им, симптомы при этом будут следующие: рвота, потеря...