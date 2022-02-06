Чиновники Хабаровского края решили утилизировать портрет Медведева

Правительство Хабаровского края разместило на сайте госзакупок тендер на утилизацию портрета Дмитрия Медведева. Канцелярский товар был закуплен в период, когда нынешний замглавы Совбеза РФ был президентом России. Портрет Медведева формата А3 внесён в графу «Оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов», сообщает информационный портал Ruposters.ru.
В приложении к тендеру содержится описание предмета — он ориентирован вертикально, накрыт стеклом, на фоне размещён триколор. Размер — 297 мм на 420 мм,
Медведев возглавлял государство с 2008 по 2012 год.
В 2019 году заместитель управляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров покинул свой пост после скандала, связанного с тендером на утилизацию портретов Медведева. Согласно документации аукциона, нужно было утилизировать офисную мебель, компьютерную технику, а также два портрета Медведева. В материалах он значился как президент России.