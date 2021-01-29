В Хабаровске на несогласованной акции задержали 13 человек

https://static.news.ru/photo/5314cbe8-6384-11eb-bb79-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

Тринадцать человек задержаны в Хабаровске за участие в несогласованной акции. Всего на улицы города вышли 58 человек.

Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Об ответственности за участие 31 января в подобных мероприятиях местная полиция предупреждала заранее.

Несогласованные акции последний раз проходили в России 23 января. По их итогам возбуждены десятки уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что координатору хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Алексею Ворсину суд назначил административный арест сроком на 11 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции. Наказание связано с несогласованной акцией протеста в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, проходившей 26 декабря 2020 года.