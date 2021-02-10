В Хабаровске майора полиции уволили за гримасы в TikTok

https://static.news.ru/photo/1a815612-6c34-11eb-8bdc-96000091f725_660.jpg Фото: Petr Svancara/CTK

В Хабаровске майора полиции уволили за опубликованное в социальной сети TikTok видео «с гримасами». В местном МВД сочли, что кадры кривляний «порочат честь сотрудника органов внутренних дел».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.

В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел, — заявили в ведомстве.

Видеоролик появился в TikTok утром 10 февраля. На кадрах девушка в полицейской форме кривляется, изображая под музыку метеоризм. Имя уволенного сотрудника не называется. В настоящее время страница уже удалена, но ролик доступен на странице в Instagram новостного канала Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что на Сахалине не могут найти депутата Собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова. Однопартийцы по КПРФ могут исключить его из своих рядов за исполнение матерной песни в присутствии детей.

Недовольство коммунистов и некоторых представителей общественности, как писал NEWS.ru, вызвала активность Булатова в TikTok. Тот записал видео с нецензурной песней, в то время как рядом с ним находились дети. Ролики он уже удалил, но в правоохранительные органы поступила просьба провести проверку в отношении депутата.