В Хабаровске люди в седьмой раз вышли на митинг против ареста Фургала

https://static.news.ru/photo/8d73a3ac-c822-11ea-b037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Жители Хабаровска 17 июля снова вышли на акцию протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. К протестующим впервые открыто примкнули политические силы. В частности, на Комсомольской площади заметили представителей КПРФ.

Коммунисты выступили за отмену обнуления президентских сроков Владимира Путина и потребовали смены социально-экономического курса России. Партия также опубликовала заявление на своём сайте.

Митингующие прошли по центральным улицам и подошли к зданию регионального правительства, скандируя лозунги «Я, мы — Фургал!», «Хабаровск своих не бросает!», «Мы здесь власть!», передаёт Znak.com.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что кризис в Хабаровском крае вызван усталостью людей от предыдущего губернатора, представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта. Несмотря на его личные качества, граждане от него устали. Именно поэтому, считает политик, он и проиграл выборы Сергею Фургалу, писал NEWS.ru.