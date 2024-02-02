В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным «ТВ Пирвели»: в Тбилиси арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным

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Тбилисский городской суд отправил под стражу на пять дней Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». Отмечается, что изображение было вывешено в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы.

Нату Перадзе отправили в заключение за то, что она облила краской икону с изображением Сталина. Судья тбилисского городского суда Нино Щербакова вынесла решение об административном аресте на пять суток, — говорится в сообщении.

10 января стало известно, что грузинская активистка Ната Перадзе облила краской икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. После этого вокруг дома Перадзе собрались православные протестующие, которые обвинили ее в оскорблении образа.

На следующий день грузинская патриархия призвала переписать икону, заявив, что ее сюжет — встреча Матроны и лидера СССР — не является каноническим. Представители церкви подчеркнули, что, если дарители не отреагируют на требования, патриархия привлечет к работе собственных мастеров.