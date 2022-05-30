В «Грузавтотрансе» объяснили отказ властей временно заморозить «Платон»

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Минтранс отказался временно заморозить систему взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн «Платон», так как из-за этого Федеральный дорожный фонд потеряет 40 млрд рублей в год, заявил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Как сообщает журнал «Компания», это станет причиной сокращения объемов дорожных работ и рабочих мест в отрасли.

Они заявили, что из-за отмены «Платона» Федеральный дорожный фонд потеряет 40 млрд рублей в год, которые взять больше неоткуда. Это приведет к сокращению объемов дорожных работ, рабочих мест в дорожной отрасли, производстве стройматериалов и машиностроении, ухудшит состояние дорог, повысит износ машин, расходы грузоперевозчиков и повлечет рост тарифов на перевозки, — заверил Матягин.

По его словам, из-за заморозки «Платона» 1,6 млн транспортных средств, зарегистрированных в системе, могут «уйти в тень». При этом, уточнил Матягин со ссылкой на мнение Минтранса, влияние «Платона» на стоимость перевозимых товаров крайне мала. Например, при перевозке молока оплата системы составляет всего 0,1% от стоимости заказа. При этом сумма заранее учитывается в тарифах перевозчиков.

Ранее первый замглавы ФТС Руслан Давыдов сравнил препятствия, которые чинят европейцы российским грузоперевозчикам, с расизмом. По его словам, служба уже обращалась по этому поводу во Всемирную таможенную организацию.