В Greenpeace назвали дату начала лесного пожара под Рязанью Greenpeace: лесной массив в Рязанской области загорелся еще 7 августа

Фото: mchs.gov.ru

Судя по данным спутниковой съемки, леса в Рязанской области загорелись еще 7 августа, и природный очаг несколько дней разрастался прежде чем дым от него накрыл Москву. Это стало цепочкой неправильных решений, заявила в интервью NEWS.ru эксперт противопожарного отдела Greenpeace-Россия Софья Косачёва.

Разные руководители разных служб дают разные данные о том, когда начался пожар в Рязанской области. Кто-то говорит, что несколько дней назад, кто-то вообще начинает отсчитывать с того момента, как дым пришел в Москву, но по термоточкам, то есть по спутниковым данным первые признаки появились еще 7 августа. То есть пожар почти две недели уже существует, и вопрос в том, как всё было упущено, — отметила Косачёва.

По ее словам, случившееся — «не случайность, когда сначала всё было хорошо, а потом внезапно раз и катастрофа». Косачёва полагает, что речь идет о цепочке «неправильно принятых решений, невыделенных ресурсов, системных проблем с точки зрения того, как руководство от людей на местах требует отчетности, не давая ресурсы для того, чтобы эту отчетность выполнять».

В результате мы получили большой пожар, близко подступивший к населенным пунктам, — добавила собеседница NEWS.ru.

Накануне жители нескольких районов Москвы пожаловались на запах гари и задымленность, которые распространились с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы. Дымом оказались окутаны Рязань и другие населенные пункты нескольких регионов. Причиной смога стали лесные пожары в Рязанской области.

По данным Рослесхоза, органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий скрывали реальные площади возгораний. Это не позволило вовремя задействовать федеральные силы для тушения огня и привело к его разрастанию. По факту двух пожаров заведено уголовное дело.