В Гознаке отреагировали на инициативу выпустить купюру с Жириновским

Если Банк России примет решение выпустить банкноту с изображением умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, то Гознак готов это обеспечить, заявил NEWS.ru пресс-секретарь АО «Гознак» Глеб Руденко. По его словам, компания изготавливает российские банкноты и монеты исключительно по заказу Центробанка.

Таким образом Руденко прокомментировал инициативу ЛДПР выпустить тираж купюр с портретом Жириновского для увековечивания памяти о политике. Своё обращение партия адресовала главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Со своей стороны Руденко отметил, что Жириновский, вне всяких сомнений, был одним из самых ярких политиков в России.

На наш взгляд, следуя сложившейся традиции визуального оформления российского банкнотно-монетного ряда, выдающимся соотечественникам посвящаются именно памятные монеты. В этой связи полагаем, что если Банк России примет решение увековечить политика, то это будет сделано именно в металле, а не на бумаге, — сообщил Руденко.

Депутат от КПРФ Владимир Бондаренко ранее резко высказался об инициативе ЛДПР о размещении портрета Жириновского на российских рублях. Он заявил, что деятельность Владимира Вольфовича при его жизни для России принесла «очень много всего нехорошего».