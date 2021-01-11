В гостиницах Подмосковья с 13 января отменят ПЦР-тестирование при заезде

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В гостиницы Подмосковья с 13 января можно будет заселяться без предоставления обязательной справки о ПЦР-тесте на коронавирус. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как отмечается в Telegram-канале губернатора, в области по-прежнему останется обязательной термометрия при заезде, а также при входе в гостиницу, в её рестораны и бары. Ранее NEWS.ru писал, что гостиницы в России могут снизить цены и повысить качество обслуживания, так как избавятся от требования со стороны сервиса Booking о так называемом паритете цен, при котором они обязаны предоставлять лучшую цену на проживание именно через этот сервис.

От давления со стороны Booking отели и гостиницы будут избавлены из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала, что компания нарушила п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.

ФАС полагает, что сервис Booking воспользовался доминирующим положением на рынке. Сейчас сервис требует указывать через него самые низкие цены, которые должны быть размещены на сайте отеля и на Booking, но не на других порталах.