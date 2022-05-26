В Госсовете Крыма предложили перестать учить английский язык в школе Спикер Госсовета Крыма Константинов предложил не изучать английский язык в школе

Фото Социальные сети

Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил о том, что английский язык следует исключить из школьной программы. По его мнению, вместо этого лучше изучать "свои языки", поскольку при изучении иностранного ребёнок может захотеть посмотреть, какие они, зарубежные страны. Об этом пишет РБК.

Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? — задался вопросом Константинов.

Он полагает, что при изучении иностранных языков ребёнок становится заложником ситуации и у него возникает желание воочию увидеть иностранные государства. Параментарий убеждён, что изучать следует исключительно свои языки.

Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает, — резюмировал Константинов.

Он также сообщил, что сам не учил английский в школе, но в дальнейшем выучил его за два года. Депутат считает, что изучать иностранный людям следует только по необходимости.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского школьного форума «Сила в правде!» заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии. Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения РФ, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы».