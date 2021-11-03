В Госдуму внесён законопроект о получении материнского капитала отцами

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект касается детей, рожденных после 1 января 2007 года, и первого ребёнка, рожденного после 1 января 2020 года. Все они должны иметь гражданство РФ.

Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, воспитывающего двух и более детей.

Ранее сообщалось, что мужчины будут получать маткапитал уже с 2022 года, а услугу получения отцом-одиночкой маткапитала будут предоставлять в электронном виде. Как отметили в Минтруде, новация коснётся примерно 135 семей. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета Александр Сафонов также заявил, что предложение предоставить одиноким отцам право на материнский капитал восстановит справедливость.