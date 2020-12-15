В Госдуму внесён законопроект о «гаражной амнистии»

https://static.news.ru/photo/81ac15a6-3f85-11eb-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Государственную думу внесён проект закона о «гаражной амнистии» до 2026 года. Его внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Законопроект предусматривает создание правовых условий оформления прав граждан на гаражи. «Единая Россия» будет добиваться того, чтобы уже в весеннюю сессию законопроект был принят. Как ранее пояснял Турчак, предлагаемые меры сходи с «дачной амнистией», упростившей порядок оформления собственности на дачные постройки. В случае принятия закона «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года, и за это время свыше 3,5 млн человек смогут оформить в собственность как гаражи, так и землю под ними.

Речь идёт о капитальных сооружениях. Для оформления права собственности гражданам нужно будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или МФЦ, — говорится в сообщении «Единой России».

Комитет также уточняет, что законопроектом предусматривается предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которой размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. Также определяется перечень необходимых для приобретения таких участков документов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года и распространении упрощённого порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Документ предусматривает оформление прав при наличии права на земельный участок на основании технического плана или декларации, составленной правообладателем. При этом уведомлять о планируемом строительстве и его окончании не потребуется. Строительство не должно противоречить параметрам объекта ИЖС, зафиксированным в Градостроительном кодексе РФ.