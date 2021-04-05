В Госдуму внесён проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/48dd3498-96b1-11eb-ba33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возврате с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. Согласно пояснительной записке, индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам не действует с 1 января 2016 года. По словам авторов проекта, применение этой меры оказало крайне негативное влияние на финансовое положение пенсионеров и привело к серьёзному снижению покупательной способности граждан.

Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году, — говорится в документе.

Также отмечается, что одобрение данного закона повлечёт дополнительные расходы ПФР в 2022 году в размере около 400 миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин может во время обращения к Федеральному собранию объявить об индексации выплат работающим пенсионерам. По словам сенатора Сергея Леонова, на последней встрече с лидерами фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Единой России» Сергей Неверов выступили с таким предложением.