В Госдуму внесён проект о дополнительной индексации пенсий в течение года

https://static.news.ru/photo/76d9d058-545e-11eb-84a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Об этом один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов сообщил в своём Telegram-канале. Проектом предлагается индексацию социальных пенсий ежегодно проводить с 1 апреля и дополнительно с 1 июля. Но только в том случае, если за прошлый год инфляция превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии предлагается проводить с 1 января, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за ушедший год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил об индексации пенсий в 2021 году выше уровня инфляции. По его словам, повышение пенсий коснулось 32 млн россиян, на эти цели будет направлено 374 млрд рублей. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учётом индексации составит 17 541 рубль, сказал министр.