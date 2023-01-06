В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

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Уже в этом году в Госдуму внесут доработанный законопроект, который установит стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Думы по соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР). По его словам, парламентарии постараются его принять, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете.

Нилов считает, что нынешние стипендии «это и не стипендии, они что есть, что их нет». Размер стипендии должен быть мотивацией для студента.

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