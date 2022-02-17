В Госдуму внесут законопроект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Думская фракция «Единой России» в ближайшее время планирует внеcти в Госдуму законопроект, устанавливающий порядок беcплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Об этом заявил cекретарь генсовета партии Андрей Турчaк во время встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает ТАСС.

Предполагаем закрепить в законе «О газоснабжении» порядок поставки газа на безвозмездной основе, а также установить правовой статус таких огней в законе «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», — заявил Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу сделать бесплатным газ для работы мемориалов Вечного огня, с которой выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, были случаи, когда из-за неуплаты коммунальных услуг такие огни тушились.

До этого координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России. Он заявил, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих мемориалов и требования, согласно которым Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть.

В свою очередь гендиректор предприятия «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что компания готова бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня везде, где есть представительства компании. Также корпорация предложила правительству закрепить это в документах государственного регулирования.