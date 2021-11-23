В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз

Группа депутатов от «Единой России» и сенатор Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект об изменении сумм штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте со ста рублей до четырёх тысяч рублей. Как отмечает один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, проект направлен против зацеперов и уже заслужил положительный отзыв правительства. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Законопроект предполагает изменения в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ (проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда местах). В настоящее время за противоправный проезд снаружи поездов установлена административная ответственность и штраф в размере 100 рублей. Возможность привлечь зацеперов к ответственности предусмотрена и в Уголовном кодексе, однако доказать, что поступок совершен из хулиганских побуждений, довольно сложно.

Между тем, по данным МВД, в России ежегодно пресекается порядка тысячи правонарушений, связанных с зацеперами. За семь месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних зацеперов получили травмы, четверо из них погибли.

Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать, — пояснил Сергей Неверов.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что подростки не осознают опасности занятия зацепингом. Субкультура зацеперов, по его мнению, привлекает подростков, не всегда осознающих вероятные последствия экстремального увлечения, а сообщества в соцсетях, которые являются основным каналом коммуникации зацеперов и способом популяризации их действий, «выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо».