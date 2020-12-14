В Госдуму внесли законопроект об ответственности за клевету в Сети

https://static.news.ru/photo/2e1b2722-3e2e-11eb-af84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look press

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внёс в нижнюю палату российского парламента законопроект, в котором оговаривается введение уголовной ответственности за клевету в Интернете.

Документ опубликован в базе данных правовых актов Госдумы. Изменения предлагается внести в статью 128.1 УК РФ. Согласно инициативе Вяткина, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь или достоинство другого лица, должна наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Клевету в публичном выступлении или публично демонстрируемом произведении, размещённую в СМИ или совершённую с использованием информационных сетей, включая Интернет, предлагается наказывать штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо тюремным заключением на срок до двух лет.

Законопроект вводит отдельные санкции за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, опасным для окружающих. За такое деяние предлагается штрафовать на сумму до 3 млн рублей или на размер дохода за период до трёх лет. Максимальным наказанием в этом случае может стать лишение свободы на срок до четырёх лет.

Ложное обвинение другого лица в совершении преступления сексуального характера, согласно документу, может повлечь до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 5 млн рублей.

Правительство РФ поддержало законопроект. Верховный суд заключил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или оскорбления в Сети не вызывает концептуальных возражений.

Во вторник, 15 декабря, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который в случае принятия введёт новый порядок расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ), передавал NEWS.ru.