В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

https://static.news.ru/photo/28971db0-edb6-11ea-bab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий с 1 января 2021 года отменить в России транспортный налог. Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднён при покрытии объёмов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты, однако этого не произошло.

Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик, — сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина.

Ещё одна несправедливость кроется в том, что сейчас одинаковый налог платят и те, кто пользуется автомобилем ежедневно, и те, кто изредка. Кроме того, по словам Пайкина, транспортный налог одинаков и за бензиновый спорткар, и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух.

К тому же сегодня имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств. Они платят акциз, заправляя машины топливом, и ещё ежегодно уплачивают транспортный налог. Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне, — уверен Пайкин.

Другой соавтор законопроекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов уточнил, что выпадающие доходы регионов вследствие отмены транспортного налога могут быть скорректированы ко второму чтению законопроекта.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов считает нецелесообразным отменять транспортный налог, потому что это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов, считают в министерстве. При этом в Минфине подчеркнули, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости: 175,1 млрд рублей в 2019 году (из 179,6 млрд начисленных). В ведомстве также отметили, что идея с компенсацией выпадающих доходов бюджета за счёт увеличения акцизов на топливо может повлечь рост цен почти на все товары.