В Госдуму внесли законопроект об оформлении сим-карт в удалённом режиме

Россияне могут получить возможность оформлять покупку сим-карты дистанционно, соответствующие поправки в закон «О связи» поступили на рассмотрение Государственной думы.
Об этом
В случае принятия поправок Роскомнадзор получит право осуществлять мониторинг деятельности операторов связи и проверять достоверность сведений об абонентах, удалённо оформивших сим-карты.
Законопроект также вводит понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Предлагается наделить абонента правом вносить его в учётную запись в ЕСИА. При потере или краже устройства, телефон по заявлению владельца, осуществившего такую операцию, смогут отключить.
Ранее NEWS.ru приводил мнение специалиста по технологиям беспроводной связи о преимуществах виртуальных сим-карт.