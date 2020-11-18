В Госдуму внесли законопроект об оформлении сим-карт в удалённом режиме

https://static.news.ru/photo/c2a6b6d4-29b3-11eb-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут получить возможность оформлять покупку сим-карты дистанционно, соответствующие поправки в закон «О связи» поступили на рассмотрение Государственной думы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор. Предполагается, что оформлять покупку сим-карты можно будет с помощью электронной подписи, Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В случае принятия поправок Роскомнадзор получит право осуществлять мониторинг деятельности операторов связи и проверять достоверность сведений об абонентах, удалённо оформивших сим-карты.

Законопроект также вводит понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Предлагается наделить абонента правом вносить его в учётную запись в ЕСИА. При потере или краже устройства, телефон по заявлению владельца, осуществившего такую операцию, смогут отключить.

Ранее NEWS.ru приводил мнение специалиста по технологиям беспроводной связи о преимуществах виртуальных сим-карт.