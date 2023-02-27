В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей Депутат Аиткулова и парламент Башкирии внесли в Думу законопроект против идеологии бездетности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Законопроект о запрете распространения среди несовершеннолетних идей об отказе от деторождения внесли в Госдуму депутат комитета по просвещению Эльвира Аиткулова и парламент республики Башкортостан. Законодатели предлагают внести правки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма - философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей. Сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа отмечают, что этот запрет органично впишется в статью, запрещающую распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.

Ранее депутат Госдумы Римма Утяшева заявила, что чайлдфри относится к нетрадиционным ценностям, а с помощью закона со временем с помощью законов сторонников этой идеологии можно будет «вылечить». Она предлагала запретить пропаганду этих идей в эфирах, книгах, а также во время митингов.