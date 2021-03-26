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В Госдуму внесли законопроект о смягчении требований к приютам для животных

20:14, 26 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законодательное собрание Ленинградской области предложило разрешить размещать приюты для животных в нежилых помещениях внутри зданий. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу.

Копия документа оказалась в распоряжении «Парламентской газеты». В законопроекте предлагается разрешить размещать приюты в специально оборудованных нежилых помещениях, если здание не является жилым или многоквартирным домом.

В конце 2018 года в России был принят закон об ответственном обращении с животными, который включает требования к приютам. Они должны находиться исключительно в отдельных, предназначенных только для этой цели зданиях. С 1 января 2020 года норма вступила в силу. Приюты, не отвечающие требованиям, имели право переехать в другое помещение. Однако авторы инициативы о смягчении требований указывают, что только на оформление аренды здания или участка может уйти больше года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Государственной думы предложили изымать животных у хозяев за жестокое обращение с питомцами. 

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