В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных животных

На рассмотрение Госдумы внесён проект закона, предусматривающий административное наказание за оставление домашнего животного без владельца и за жестокое обращение с питомцем без признаков уголовного деяния.

Документ подготовлен Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенниниковым, которые возглавляют думские комитеты по экологии и госстроительству и законодательству соответственно.

Согласно проекту, несоблюдение требований к содержанию животных, включая оставление их без хозяина, будет грозить гражданам штрафом до трёх тысяч рублей. Взыскание для должностных лиц составит до 15 тысяч рублей, а для компаний — до 30 тысяч.

Штрафы за жестокое обращение с питомцами при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния составят до 15, 30 и 100 тысяч рублей для физических, должностных и юридических лиц соответственно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект дополнений в уголовное законодательство. Согласно ему, жестокое обращение с животным, совершённое группой лиц, общеопасным способом или с применением оружия, повлечёт штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей с принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы от трёх до пяти лет.