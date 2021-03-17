В Госдуму внесли законопроект о конфискации машин за «пьяные» ДТП

https://static.news.ru/photo/56831646-8746-11eb-ad8a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о введении конфискации автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами и пострадавшими, внесён в Госдуму. С такой инициативой выступило Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан.

Разработчики предлагают внести изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ, установив «обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осуждённому или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений». По мнению законодателей, это поможет снизить количество ДТП по вине нетрезвых водителей в России.

Представленный законопроект является очередной попыткой внести вклад в решение насущной проблемы в нашем российском обществе, а именно снизить количество дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) по вине нетрезвых водителей, — говорится в пояснительной записке.

Однако в правительстве данную инициативу не поддержали. Чиновникам не понравилось, что конфискации может быть подвергнут автомобиль, который собственник передал осуждённому, не подозревая, что он станет виновником ДТП. А это противоречит Конституции.

Как сообщал NEWS.ru, депутаты Государственной думы предложили изымать животных у жестоких хозяев. Об этом сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, Минюст поддержал идею о штрафах за неподобающее обращение с питомцами. В частности, жестокость будет караться взысканиями до 100 тысяч рублей, несоблюдение требований по содержанию животных — до 30 тысяч, а нарушения в приютах — до 50 тысяч. Кроме того, предлагается установить штрафы за использование запрещённых к содержанию животных, за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии.