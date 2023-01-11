В ГД внесли проект закона «О занятости» с акцентом на борьбу с безработицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литейный цех алюминиевого завода

В Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ», в котором предлагается сделать акцент на предотвращении безработицы, сообщили на сайте нижней палаты парламента. Согласно корректировкам, в российском законодательстве появятся дополнительные категории граждан, которые смогут получить помощь от служб занятости. В частности, такая возможность появится у людей, находящихся в поиске лучшего рабочего места, а также у работников, которых могут уволить.

Встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Больше того: в российском законодательстве впервые будут закреплены такие категории, как самозанятые и платформенно занятые, — это, например, курьеры, таксисты, — сказано в сообщении.

В новом законопроекте, одним из авторов которого выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, предусматривается создание организации по содействию трудоустройству молодежи. Кроме того, в тексте проекта прописана совместная работа служб занятости с образовательными организациями в целях обеспечения профориентации с возможностью дальнейшего трудоустройства. Один из разделов проекта посвящен защите трудовых прав людей с инвалидностью.

Важно отметить, что законопроектом предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строиться на комплексной оценке его профессиональных навыков. В том числе уточняется понятие «подходящая работа», — уточнили в пресс-службе ГД.

Володин считает, что действующий закон «О занятости» не соответствует текущим проблемам и вызовам, так как разрабатывался 30 лет назад.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8–3,9%. Он отметил, что в конце 2022 года рынок труда сохранял устойчивость. При этом Банк России сообщал, что результате объявления частичной мобилизации в России усилилась нехватка рабочей силы.