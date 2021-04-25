В Госдуму внесли поправки о новых выплатах на детей

https://static.news.ru/photo/0d16f8ec-a6a9-11eb-879b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Целый ряд законопроектов, который касается финансовой помощи семьям с детьми или готовящимся стать родителями, внесён в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Речь идёт об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных.

Депутаты совместно с правительством начали работу по выполнению послания президента [Федеральному собранию]. В первую очередь подготовлены социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время, — цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

В частности, один из документов предусматривает выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте с восьми по 16 лет, которые растут в неполных семьях. С 1 июля его предполагается выплачивать тем родителям, чей доход ниже прожиточного минимума по региону. При этом размер выплаты предложено приравнять к половине детского регионального прожиточного минимума.

Ещё один законопроект предлагает полностью оплачивать больничные по уходу за детьми до семи лет. Это в первую очередь коснётся матерей, имеющих небольшой стаж, что позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.

Помимо этого, в Госдума внесены поправки о пособиях для женщин, вставших на медицинский учет в ранние сроки беременности. Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля смогут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе.

О необходимости обеспечить меры социальной поддержки 21 заявил президент Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Министр финансов Антон Силуанов позже сообщил , что траты на воплощение всех озвученных в ходе послания поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года, из них порядка 170 млрд рублей пойдут на выплаты школьникам. Реализация мер будет производиться в рамках имеющихся в бюджете средств.