В Госдуму внесли альтернативный законопроект по борьбе с пытками

Альтернативный законопроект о противодействии пыткам внесла в Госдуму член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова, передаёт РИА Новости. По мнению сенатора, за особо жестокие пытки, совершённые представителями власти, необходимо увеличить наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее депутаты и сенаторы от «Единой России» предложили поправки в Уголовный кодекс, которые подразумевают увеличение срока лишения свободы за пытки со стороны представителей власти с 3 до 12 лет.

Нужны более радикальные меры для их пресечения, необходим серьёзный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток. Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию. Должна учитываться его повышенная общественная опасность, его совершение должно влечь более строгое наказание, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ подразумевает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Так, Уголовный кодекс предлагается дополнить статьёй 286.2 «Применение пытки». За применение пытки официальным лицом или по его подстрекательству, с его ведома или молчаливого согласия предлагается лишать свободы сроком от 3 до 10 лет.

Лишать свободы сроком до 15 лет предлагается в случае совершения преступления с применением оружия, спецсредств, группой лиц, с особой жестокостью или в отношении двух и более человек.

Ранее стало известно, что Госдума примет в первом чтении законопроект «Единой России» «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». На заседании 17 февраля в парламенте рассмотрят возможность усиления ответственности за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Согласно документу, предлагается увеличить срок лишения свободы с 3 до 12 лет, а также перевести преступление в разряд особо тяжких.

Кроме того, статью 302 УК «Принуждение к даче показаний» предполагается дополнить новым субъектом преступления — сотрудником правоохранительных органов. Это позволит привлекать к ответственности в том числе сотрудников ФСИН России, а не только лиц, проводящих дознание.