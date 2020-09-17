В Госдуму планируют внести законопроект о незаконном сборе пожертвований

https://static.news.ru/photo/72c643ee-f8aa-11ea-90d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко сообщила, что в Госдуму планируется внести законопроект о незаконном сборе пожертвований.

Проектом предусмотрена административная ответственность за такие действия в размере до 150 тысяч рублей для юридических лиц и пять тысяч рублей для физических, сообщает «Парламентская газета».

Уточняется, что речь идёт о ящиках для пожертвований. Закон был опубликован 7 апреля 2020 года. Из документа следует, что организации и физические лица, которые незаконно устанавливают ящики для пожертвований, могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Чтобы сбор пожертвований считался законным, ящики должны быть установлены во время мероприятия НКО, которая собирает пожертвования. Соответственно устанавливать ящики для пожертвований нельзя в супермаркетах, вокзалах и других общественных местах. Закон вступит в силу 4 октября 2020 года.

Однако закон не будет действовать без ответственности за его несоблюдение, считает Наталья Костенко. Поэтому депутат предложила внести поправки в закон с указанием размеров штрафов за нарушения. Эти изменения в КоАП внесут на рассмотрение в Госдуму.

При этом, на нарушителя могут наложить штраф, вынести предупреждение, а также конфисковать ящик для пожертвований и полученные с помощью него средства.

После рассмотрения Госдумой поправок, в законопроект будут вноситься изменения с учётом замечаний.

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