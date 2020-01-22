https://static.news.ru/photo/4b1d9a9a-3d34-11ea-ba7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательств иностранных государств во внутренние дела РФ может пригласить для дачи разъяснений представителей информагентства Bloomberg в связи с их публикациями о возможном роспуске Госдумы.

Возможно, мы пригласим Bloomberg в комиссию, чтобы они объяснили, откуда они это взяли, почему они это сделали, — сообщил ТАСС член комиссии Адальби Шхагошев.

По словам Шхагошева, американское новостное агентство может подпасть под действие разработанного им, но пока ещё не принятого, законопроекта о крупных штрафах для иностранных компаний и СМИ за нарушение избирательного законодательства РФ.

17 января Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к партии «Единая Россия», сообщил о возможных досрочных парламентских и президентских выборах в РФ.

Как писал NEWS.ru, статьи ряда иностранных изданий о возможном досрочном роспуске Государственной думы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин расценил как вмешательство в суверенные дела РФ. Внимание Володина к подобным сообщениям из зарубежных СМИ первым привлёк лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания. Тогда парламентарий обратился к коллегам и призвал их не идти на поводу у подобных домыслов. Володин раскритиковал и российские издания, которые подхватили информацию, а «источников никто не указывает».