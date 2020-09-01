В Госдуме ответили на слова Тихановской о Крыме

https://static.news.ru/photo/1ea48f5e-ec85-11ea-89a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о принадлежности Крыма являются «маркером». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее Тихановская заявила, что белорусам нужно объединиться, несмотря на разные взгляды на принадлежность Крыма. Сама она считает, что с точки зрения Европейского содружества, Крым — украинский и присоединён к России незаконно.

Она (Тихановская. — NEWS.ru) обозначила, что представляет интересы западных политических кругов и в случае захвата власти будет проводить в отношении России русофобскую, враждебную политику, — цитирует «Вечерняя Москва» Новикова.

Он добавил, что после таких слов ни о каком «братском» отношении в этом случае между государствами речи не будет. По мнению депутата, за Тихановской стоят силы, которые совершили государственный переворот в Киеве. И в случае победы оппозиции в Минске белорусов будут ждать разруха, нищета и, возможно, гражданская война.

Как писал NEWS.ru, президент страны Владимир Зеленский считает, что вопрос о возвращении Крымского полуострова в состав Украины требует серьёзной политической дискуссии.

Он заявил о необходимости создания международной площадки для обсуждения этого вопроса, так как в «нормандском формате», в ходе которого налажен диалог по урегулированию ситуации в Донбассе, «никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия».