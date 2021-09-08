В Госдуме заявили о вреде трёхдневных выборов

Проведение трёхдневных выборов в Госдуму в зданиях школ навредит учащимся и учителям. Об этом заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

Он напомнил, что порядка 46 тысяч избирательных участков России расположены в школах, в которых пятница и суббота являются учебными днями. В эти дни школам было рекомендовано перенести учебный процесс за их пределы.

Разные школы будут искать разные варианты компенсировать потерянное время, но, скорее всего, этот учебный день просто пропадёт. Поэтому лучше бы трёхдневных выборов не было, — сказал Смолин.

Депутат заявил, что он лично не знает способов, которые позволили бы нивелировать ущерб от выборов для учебного процесса. Он считает, что выборы должны проходить в один день. Кроме того, их необходимо перенести из школ в другие места, а также освободить учителей от обязанности считать голоса.

Учитывая общую ситуацию с выборами, лучше бы выборы из школ переносить либо делать членами избирательных комиссий не педагогов, чтобы на них не лежала ответственность за грехи российской избирательной системы, — добавил Смолин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней.

Ранее сообщалось, что во время выборов в Госдуму школьникам изменят форму обучения: вместо уроков в школах проведут внеурочные мероприятия за пределами учебных заведений или онлайн-занятия.