В Госдуме заявили, что визит в Крым станет «холодным душем» для Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Крым и познакомиться с настроениями местных жителей, прежде чем делать лживые заявления. По словам парламентария, визит станет для украинского лидера «холодным душем». Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский, видимо, живёт в своём параллельном выдуманном мире, делая заявления, пропитанные ложью, национализмом, ненавистью, глупостью и интриганством, — сказал Шеремет.

Он посоветовал президенту Украины посмотреть видео, как радовались люди в 2014 году во время возвращения Крыма в состав России, а также обратиться в МИД РФ и приехать с визитом в республику.

Уверен, что настроения и взгляды крымчан станут холодным душем для его националистической самоуверенности, — добавил депутат.

Шеремет выразил уверенность, что после этого Зеленский поубавит свой пыл и уже не будет так рассуждать о любви крымчан к Украине. По его словам, украинскому президенту стоит перестать заниматься кривлянием на политической арене и взяться за решение главной стратегической задачи — восстановление добрососедских и партнёрских отношений с Россией.

Ранее Зеленский рассказал, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева намерен поехать туда и выпить бокал шампанского.