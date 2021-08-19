В Госдуме заявили, что визит в Крым станет «холодным душем» для Зеленского
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
14:38, 19 августа 2021
Владимир ЗеленскийФото: vladimir_zelenskiy95/vk.com
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Крым и познакомиться с настроениями местных жителей, прежде чем делать лживые заявления. По словам парламентария, визит станет для украинского лидера «холодным душем». Об этом пишет РИА Новости.
Зеленский, видимо, живёт в своём параллельном выдуманном мире, делая заявления, пропитанные ложью, национализмом, ненавистью, глупостью и интриганством, — сказал Шеремет.
Он посоветовал президенту Украины посмотреть видео, как радовались люди в 2014 году во время возвращения Крыма в состав России, а также обратиться в МИД РФ и приехать с визитом в республику.
Уверен, что настроения и взгляды крымчан станут холодным душем для его националистической самоуверенности, — добавил депутат.
Шеремет выразил уверенность, что после этого Зеленский поубавит свой пыл и уже не будет так рассуждать о любви крымчан к Украине. По его словам, украинскому президенту стоит перестать заниматься кривлянием на политической арене и взяться за решение главной стратегической задачи — восстановление добрососедских и партнёрских отношений с Россией.