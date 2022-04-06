В Госдуме понадеялись, что в Киеве появится улица Жириновского

Придёт время, когда именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. Такую надежду выразил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, добавив, что покойный был очень ярким и умным политиком. Об этом он написалт в своём Telegram-канале.

Думаю, наверное, что когда-нибудь можно будет поставить вопрос о том, чтобы именем Жириновского назвали одну из улиц в городе Киеве, — сказал Матвеев.

Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева предложила назвать в честь главы ЛДПР Владимира Жириновского одну из улиц в исторической части Петербурга.Сейчас она названа в честь революционера Николая Маркина, погибшего в Гражданскую войну.

Глава ЛДПР скончался на 76-м году жизни. О смерти политикa спикер ГД Вячеслав Володин сообщил во время пленарного заседания 6 апреля. После этого началась минута молчания.