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В Госдуме понадеялись, что в Киеве появится улица Жириновского

16:12, 06 апреля 2022
В Госдуме понадеялись, что в Киеве появится улица Жириновского Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Придёт время, когда именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. Такую надежду выразил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, добавив, что покойный был очень ярким и умным политиком. Об этом он написалт в своём Telegram-канале.

Думаю, наверное, что когда-нибудь можно будет поставить вопрос о том, чтобы именем Жириновского назвали одну из улиц в городе Киеве, — сказал Матвеев.

Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева предложила назвать в честь главы ЛДПР Владимира Жириновского одну из улиц в исторической части Петербурга.Сейчас она названа в честь революционера Николая Маркина, погибшего в Гражданскую войну.

Глава ЛДПР скончался на 76-м году жизни. О смерти политикa спикер ГД Вячеслав Володин сообщил во время пленарного заседания 6 апреля. После этого началась минута молчания.

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