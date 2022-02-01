В Госдуме заявили, что слова Делимханова нужно проверить Генпрокуратуре

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) уверен, что высказывания депутата Адама Делимханова необходимо проверить Генпрокуратуре, передаёт «Интерфакс». Ранее СМИ опубликовали сообщения с угрозами единоросса, адресованные семье судьи Сайди Янгулбаева и всем тем, кто переведёт его слова с чеченского языка.

Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учёт, контролировать его действия, — сказал Арефьев.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи с задержанием чеченскими силовиками жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Содержание обращения не раскрывалось.

20 января чеченские силовики задержали Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде. Женщину, страдающую сахарным диабетом, увезли в Чечню на допрос. На следующий день судья вместе с дочерью покинул Россию. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к иностранным государствам с призывом вернуть семью в Россию.