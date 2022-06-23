В Госдуме заявили, что Россия может производить все необходимые лекарства Депутат Петров заявил, что Россия может производить все необходимые лекарства

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В России есть практически все необходимые технологии, чтобы производить любые необходимые лекарственные препараты, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров. Он напомнил, что Москве уже удалось создать два препарата, в поставке которых стране отказали западные партнеры, передает «Парламентская газета».

Мы обладаем практически всеми технологиями, чтобы воспроизвести любой препарат. В поставке двух препаратов иностранцы нам уже попробовали отказать. В ответ на это нашим заводам выдали принудительные лицензии, и эти лекарства мы воспроизвели, — рассказал Петров.

Он считает, что вопрос лекарственной безопасности России заключается в «импортонезависимости». Петров добавил: ни одна страна в мире не в состоянии производить абсолютно все препараты. Однако, напомнил политик, с Россией в этой сфере сотрудничают около 150 государств.

Сейчас мы определили своих стратегических союзников — тех, кто подтвердил, что в любой ситуации будет поставлять нам лекарства, которые у нас не не производят. Мы с ними вступили в кооперацию, — отметил он.

Депутат подчеркнул, что страна обладает развитой и мощной фармацевтической индустрией: в России находится около 570 заводов, соответствующих международному стандарту качества GMP.

Ранее стало известно, что в Подмосковной Дубне построят фармацевтический завод по импортозамещению препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2022 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.