В Госдуме заявили, что Россия и Украина потеряли 30 лет Толстой заявил, что почти все послы РФ на Украине «оказались бездарностями»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил NEWS.ru на полях Форсайт-форума «Какая победа нам нужна?» в пресс-центре «Россия Сегодня», что все послы РФ на Украине оказались бездарностями, а страны потеряли десятки лет, за которые можно было бы наладить отношения. Исключением стал Виктор Черномырдин. Дипломат прославился известной фразой в адрес бывшего украинского президента Виктора Ющенко по поводу «на Украине в Украине».

Но надо констатировать, что мы потеряли 30 лет, Украина в этом смысле тоже потеряла 30 лет. Конечно, украинские элиты крайне развращены были, и с одной стороны возможностями торговать дешевым российским газом, с другой стороны кормлением, вот этой системой кормления, которая существовала, когда каждый депутат Верховной Рады априори был миллионером. И, конечно, никаким языком они не занимались, я сам видел, как они устраивали праздники в Париже, танцуя на столах рядом с оперой, — подчеркнул Толстой.

Парламентарий отметил, что «с этим всем надо заканчивать». Россия, по его словам, не закончила с ситуацией на Украине тогда, когда стартовала СВО, и сама спецоперация началась по причинам, не связанным напрямую с Украиной. По его словам, СВО образовалась на фоне украинизации, майданов, наплевательством на Конституцию и другими обстоятельствами.

Прекрасные ребята, веселые, вот еще раз повторяю, веселые. Но, к сожалению, на практике для людей, которые живут на Украине, это привело к трагедии, — заключил Толстой.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента заявил, что не видит смысла в существовании независимой Украины. Депутат указал на необходимость понять, что Россия сделает на ее территории и какой будет эта страна.