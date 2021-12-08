В Госдуме заподозрили коррупцию в связи с указателями на узбекском в Москве

Те, кто пролоббировал появление на московских улицах указателей на узбекском и таджикском языках, могут быть связаны с подделкой документов для трудовых мигрантов, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он сообщил в разговоре с «Радио 1», что трудовые мигранты обязаны знать русский язык.

По всем нормативным документам, мигранты, которые приезжают сюда на работу, при получении документов обязаны сдать тест на знание русского языка. А вот если у нас идёт фальсификация данных документов, то те люди, которые занимаются этим, скорее всего, и упросили мэрию повесить указатели на таджикском, узбекском и иных языках, чтобы мигранты могли перемещаться по Москве. Это является элементом коррупции, — сказал Водолацкий.

Он добавил, что указатели нужно убрать. Депутат отметил, что приезжающие на работу из других стран должны знать и русский язык, и российские законы.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев попросил мэра Москвы объяснить указатели на узбекском и таджикском языках. Поводом для обращения стали жалобы местных жителей, которые полагают, что в России не происходит интеграции мигрантов в местную культуру и общество.