В Госдуме захотели запретить вейпы В Госдуме разработали проект о запрете продажи любых вейпов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России вейпов, передает ТАСС. Указано, что под ограничение могут попасть как никотиновые, так и безникотиновые устройства.

Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки, — говорится в тексте.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России следует жестче бороться с продавцами вейпов несовершеннолетним, увеличив штрафы и приостановив работу торговых точек. По его словам, для контроля над этой сферой следует ввести более эффективное наказание для недобросовестных продавцов. Сейчас уже действуют некоторые ограничения, однако немало магазинов, которые игнорируют данные требования, используя различные лазейки.

До этого онколог Евгений Черемушкин заявил, что курение посредством этих устройств может привести не только к астме, но также стать причиной рака легких. Он отметил, что никотин провоцирует хронические воспалительные реакции.