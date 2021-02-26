Депутаты захотели запретить продавать животных в зоомагазинах

https://static.news.ru/photo/abaec95e-7836-11eb-a4d7-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает целесообразным введение запрета на продажу животных в зоомагазинах и на работу так называемых птичьих рынков.

Парламентарий в ходе прямого эфира в Instagram отметил, что выставленных на продажу в зоомагазинах животных содержат в «безобразных условиях». По мнению Бурматова, происходящее в этих магазинах «можно к жестокому обращению приравнять».

Аквариумы, в которых они находятся, без нормальной вентиляции, с неотапливаемыми полами, без нормального питания. А они там иногда месяцами находятся в состоянии абсолютно неадекватном. А уж про птичьи рынки я вообще молчу. Это просто форменное безобразие, — возмутился депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в печально известном крымском сафари-парке «Тайган» умирают животные. Об этом NEWS.ru рассказал владелец погибшего там недавно льва. Мужчина сообщил, что это далеко не единственный случай смерти питомцев, которые содержатся в данном учреждении «как в концлагере». По его словам, там убивают зверей ради развлечения посетителей.