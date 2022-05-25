В Госдуме захотели обязать работодателей обеспечивать жильём беженцев Депутат Нилов призвал работодателей обеспечивать жильём беженцев

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что при трудоустройстве беженцев из ДНР, ЛНР, Украины российские работодатели должны помочь им и в решении бытовых вопросов, в частности, с предоставлением жилья. По словам парламентария, таким образом компании должны стимулировать трудоустройство. Он указал на то, что на внутреннем рынке страны есть большая потребность в специалистах, пишет URA.RU.

Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно предложить работу в строительной сфере, сфере сельского хозяйства и ЖКХ, но нужно понимать, что при этом им должны быть обеспечены и бытовые условия, — поделился Нилов.

Он добавил, что среди беженцев из сельских районов, найдутся те, кто с большой долей вероятности заинтересуется работой в отрасли сельского хозяйства РФ.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров ранее заявил, что регулятор намерен обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, информация о которых есть в базе регулятора. Речь идёт о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Эксперт добавил, что за это время человек может сообщить о мошенничестве.