Депутаты Госдумы призвали увеличить заработную плату учителям, работающим в регионах, сообщил первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.
По его словам, России угрожает кадровый кризис в образовании, который не коснётся нескольких городов, среди которых Москва.
Просто хочу напомнить, что согласно данным Ольги Васильевой, на июнь прошлого года у нас вакантными было 11% учительских мест. По оценкам председателя думского комитета Вячеслава Никонова, возможно, 25%. Точно посчитать невозможно, потому что подавляющее большинство российских учителей работают на полторы, а каждый седьмой — на две ставки, — отметил он.
Смолин считает, что исправить ситуацию «очень просто» — нужно платить учителям зарплату, которая будет соответствовать их реальным трудозатратам.
Депутат подчеркнул, что если не решить данную проблему, то в ближайшее время россияне столкнутся с острой нехваткой преподавателей,
Как писал NEWS.ru, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что структура оплаты труда учителей будет изменена. Базовые гарантии будут закреплены в поправках, которые планируется внести в Трудовой кодекс.
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