https://static.news.ru/photo/9e540990-35cf-11ea-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Депутаты Госдумы призвали увеличить заработную плату учителям, работающим в регионах, сообщил первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.

По его словам, России угрожает кадровый кризис в образовании, который не коснётся нескольких городов, среди которых Москва.

Просто хочу напомнить, что согласно данным Ольги Васильевой, на июнь прошлого года у нас вакантными было 11% учительских мест. По оценкам председателя думского комитета Вячеслава Никонова, возможно, 25%. Точно посчитать невозможно, потому что подавляющее большинство российских учителей работают на полторы, а каждый седьмой — на две ставки, — отметил он.

Смолин считает, что исправить ситуацию «очень просто» — нужно платить учителям зарплату, которая будет соответствовать их реальным трудозатратам.

Депутат подчеркнул, что если не решить данную проблему, то в ближайшее время россияне столкнутся с острой нехваткой преподавателей, передаё т АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что структура оплаты труда учителей будет изменена. Базовые гарантии будут закреплены в поправках, которые планируется внести в Трудовой кодекс.