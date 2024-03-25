В Госдуме выступили против восстановления «Крокуса» Депутат Буцкая: на месте теракта в «Крокусе» нужно установить мемориал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл» на месте гибели людей в результате теракта недопустимо, написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, там нужно установить мемориал.

Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! <...> Мемориал нужен. Место памяти и скорби, — отметила политик.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян предположил, что ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» составит до 9 млрд рублей. Стоимость восстановления концертного зала дойдет до 250–300 тысяч рублей за квадратный метр, объяснил он. Речь идет о здании, снабженном разным специализированным оборудованием, большая часть которого в РФ не производится, уточнил Манасян.

До этого российская компания «Крокус Интернешнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», объявила о планах восстановить концертный зал. Представители организации выразили соболезнования в связи с терактом. В компании также поблагодарили команду «Крокуса», которая в тяжелой ситуации действовала профессионально и героически.