https://static.news.ru/photo/89e41586-1cc0-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Олег Нилов выступил против проведения альтернативных Олимпийских игр после того, как исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Ранее возможность проведения альтернативной Олимпиады допустила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Проводить альтернативные Олимпийские игры не нужно. Нужно ставить вопрос о том, что эти игры, которые уже проводятся, вот они как раз какие-то альтернативные, политические, — цитирует АГН «Москва» Нилова.

Как писал NEWS.ru, Россия может начать проводить собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение WADA об отстранении РФ от соревнований. Она подчеркнула, что у России уже есть опыт проведения Олимпиад и крупных спортивных мероприятий.