В Госдуме высказались об ограничениях на препараты для абортов Депутат Останина вновь призвала не ограничивать права женщин на аборты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности не решит проблему с демографией, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, нужны не ограничения, а комплексные меры помощи, потому что большинство женщин решается на аборт из-за отсутствия подходящих условий для жизни.

Для того чтобы женщины в раннем репродуктивном возрасте решали завести детей, нужно вводить не ограничения, а предлагать комплексные меры в оказании помощи. Как правило, в 90% случаев молодые женщины решаются на прекращение беременности из-за отсутствия материальной помощи и подходящих условий для жизни, — сказала Останина.

Она отметила, что любой препарат по прерыванию беременности должен приниматься по назначению врача, и выразила удивление, что решение об ужесточении оборота таких лекарств приняли только сейчас.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности путем внесения их в список предметно-количественного учета. Документ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В июле Минздрав РФ предложил внести используемые для прерывания беременности препараты мизопростол и мифепристон в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. Авторы документа отметили, что прием этих препаратов без посещения медицинского учреждения несет большой риск для жизни женщин.