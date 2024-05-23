В Госдуме высказались о вероятности большой войны из-за поставок ATACMS ВСУ Депутат Толмачев: США приучают мир к допустимости большой войны с Россией

Фото: Air Force Staff Sgt. Dallin Wrye/defense.gov

Играми с поставками Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16 США приучают мир к мысли о допустимости большой войны с Россией, высказался в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он не исключил, что Вашингтон продолжит «поднимать ставки» вплоть до введения контингента НАТО на Украину и начала полноценных боевых действий против ВС РФ.

Игры с поставками ATACMS, затем F-16, теперь с правом нанесения ударов по территории России — просто приучение публики к мысли о том, что большая война допустима. Скорее всего, США продолжат поднимать ставки вплоть до введения контингента НАТО на Украину и начала военной кампании против РФ, — заявил Толмачев.

Ранее стало известно, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары ВСУ по территории России американским оружием. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена на Украину. С момента первых поставок Киеву американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета.

Кроме того, глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракетами ATACMS. Маккол обратился к Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории. При этом американский лидер не стал прямо отвечать на вопрос, позволит ли Вашингтон применять свои вооружения для атак на РФ.