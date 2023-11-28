В Госдуме высказались о проверке сериала «Слово пацана» Депутат Госдумы Шолохов: проверка сериала «Слово пацана» может стать прецедентом

Фото: Студия Toomuch Production

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Омбудсмен Ирина Волынец имеет право призвать Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана» на пропаганду криминальной идеологии, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. При этом он задал риторический вопрос, не стоит ли проверить по тем же основаниям и сериал «Бандитский Петербург». Подобная проверка, по его мнению, может стать прецедентом.

Право омбудсмена делать такой запрос является непреложным, и она может это делать. Я уверен, что у нее есть на это серьезные предпосылки. Наверное, омбудсмену можно задать вопрос, а не стоит проверить сериал «Бандитский Петербург». Это хороший встречный вопрос для подобной ситуации, потому что, как мы знаем, прецедентное право всегда весьма доходчиво, — заявил Шолохов.

Шолохов добавил, что если говорить о значимости сериала, то некоторые вещи из истории страны действительно «не самые приятные». Он также согласился с тезисом, что романтизировать неприятную историю, на чем настаивает Волынец, наверное, неправильно.

Ранее сообщалось, что Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. По ее мнению, сериал о жизни подростков и ОПГ в Казани в конце 1980-х — начале 1990-х годов является романтизацией бандитизма.